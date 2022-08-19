Минцифры ждет утверждения новых правил аккредитации IT-компаний в сентябре

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что новые правила аккредитации ИТ-компаний ожидаются к утверждению в середине сентября. Он сказал об этом журналистам в кулуарах форума "Цифровая эволюция".

По его словам, министерство уже направило на согласование проект соответствующего постановления.

Что касается госкомпаний, Шадаев отметил, что они могут быть аккредитованы, но налоговые льготы получать не смогут: "То есть в законе написано, что если компания не была аккредитована до (принятия новых правил аккредитации - ИФ), то она не сможет получать льготы. Но это не значит, что она не сможет быть аккредитованной, если соответствует нашим критериям. И получать дополнительные льготы наши - отсрочку, освобождение от проверок и т.д.".

1 августа Минцифры исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. На следующий день ведомство предложило ужесточить правила включения в реестр аккредитованных IT-компаний, чтобы в него могли войти организации, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%, а банкам, госкомпаниям и организациям телеком-отрасли отказывали в аккредитации.