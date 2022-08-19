"Ростелеком" продолжит программу развития региональных центров обработки данных

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком"продолжит программу развития региональных ЦОДов на фоне существенного роста этого направления; анализ рынка в регионах проведен, сообщил президент компании Михаил Осеевский.

"Совсем недавно наша большая компания закончила объезд страны на предмет дальнейшего строительства центров обработки данных. Сервис растет очень быстро. Поэтому наша программа регионального развития ЦОДов будет продолжена", - сказал Осеевский на форуме "Цифровая эволюция".

В июне газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "Ростелеком-ЦОД" замораживает региональные проекты в пользу Центрального округа. Глава дирекции по интеграционным проектам "Ростелеком-ЦОД" Сергей Крюков тогда говорил изданию, что компания сосредоточена на завершении строек в Москве и Петербурге.