"Ростелеком" в октябре закроет все салоны связи

Компания переведет обслуживание клиентов в онлайн

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" в октябре завершит процесс закрытия всех центров продаж и обслуживания, работа с клиентами будет осуществляться онлайн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

"Ростелеком" завершает процесс перевода клиентского сервиса в дистанционный формат. Учитывая, что решение всех вопросов возможно без физического посещения салонов связи, их наличие теряет свою актуальность и экономическую целесообразность. Переход к новой модели клиентского сервиса длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, и в октябре 2022 года будут закрыты последние салоны", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".

В компании уточнили, что цифровые каналы обслуживания предпочитают почти 100% клиентов "Ростелекома", а доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет 0,01%. "При этом около 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, покупкой оборудования - все услуги и помощь специалистов доступны в онлайн-формате (личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, чат, горячая линия), отметили в пресс-службе.

"С ростом цифровизации общества онлайн-сервисы становятся привычным средством решения бытовых вопросов, необходимость личного контакта стремительно снижается. Такой тренд диктует необходимость и дает возможность пересмотреть привычные бизнес-процессы: отказаться от изживших себя подходов в пользу новых и эффективных", - добавили в "Ростелекоме".

Как пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании, "Ростелеком" закроет дочернюю компанию "Ростелеком-Розничные системы" (РРС), которая развивала сеть салонов связи оператора. Всего в России было более 800 центров обслуживания в 79 регионах. Источник издания сказал, что бизнес РРС начал испытывать проблемы после начала спецоперации на Украине.

По данным источника издания, сотрудников РРС предупредили о закрытии компании за два месяца - в конце августа. Сотрудникам, которые попали под сокращение, компания обещала выплатить по несколько окладов, отметил собеседник Forbes. По данным на 31 декабря 2021 года, в РРС работали 2155 человек, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

В пресс-службе компании изданию рассказали, что сокращение выбрали не более 5% от общей численности сотрудников. Сокращение штата было последовательным, сотрудники РРС трудоустраивались на вакантные должности в других дочерних организациях "Ростелекома", партнерских розничных сетях или получали полное выходное пособие.