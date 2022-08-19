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Нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Директор московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, подозреваемый в мошенничестве, не признал вину, сообщили "Интерфаксу" в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

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"Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве", - сказали в комиссии.

Брюн сообщил членам ОНК, что был задержан после допроса в УВД. "Брюн заявил, что претензий к условиям содержания не имеет и на здоровье не жалуется", - сообщили в ОНК Москвы.

Ранее о задержании Брюна по делу о мошенничестве "Интерфаксу" сообщал источник. По его данным, обвинение наркологу еще не предъявлено. Вопрос о мере пресечения будет решаться в субботу.

Источник уточнил, что в уголовном деле фигурируют пятеро человек, в том числе предприниматели, задействованные в сомнительных схемах закупок по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что с Брюном и вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым проводятся следственные действия по уголовному делу о мошенничестве при заключении госконтроктов.

Евгений Брюн ОНК
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