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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Что случилось этой ночью: суббота, 20 августа

В Крыму сработали ПВО, NASA планирует высадку на луну, Китай вывел на орбиту три спутника

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- МАГАТЭ ведет переговоры о скорой отправке миссии на Запорожскую АЭС. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сам возглавит эту миссию.

- Нарколог Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Директор московского научно-практического центра наркологии вину не признает.

- NASA обнародовало возможные места высадки астронавтов на Луну в 2025 году. В отчете представлено 13 областей Южного полюса Луны.

- Власти Крыма заявили о сработавшей системе ПВО в Евпатории. ПВО, вероятно, сработало в пятницу вечером в Евпатории на западе Крыма.

- Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.

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