Нарколог Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Директор московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. В субботу будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках уголовного дела о мошенничестве Брюн задержан ", - сказал источник.

По его данным, обвинение наркологу еще не предъявлено. Вопрос о мере пресечения будет решаться в субботу.

Источник уточнил, что в уголовном деле фигурируют пятеро человек, в том числе предприниматели, задействованные в сомнительных схемах закупок по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что с Брюном и вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым проводятся следственные действия по уголовному делу о мошенничестве при заключении госконтроктов.