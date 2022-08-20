В Белгородской области 49 домов повреждены из-за пожара на складе боеприпасов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении нескольких десятков домовладений и сельской школы в Валуйском городском округе, где в четверг загорелся склад боеприпасов.

"Вместе с главой округа Алексеем Ивановичем Дыбовым осмотрели поврежденные дома на территории Тимоновского сельского поселения. После подомового обхода четырех сел округа выявлены незначительные разрушения в кровле, фасаде и остеклении у 49 домовладений и одной школы. Подача газа и электричества сейчас осуществляется в штатном режиме", - написал губернатор в своём телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что в ближайшее время повреждения окон и кровли в школе будут устранены, чтобы с 1 сентября приступить к учебному процессу.

"По поврежденным домовладениям также с завтрашнего дня приступаем к восстановительным работам. Задача моего заместителя Константина Алексеевича Полежаева - сделать все качественно в течение 2-3 недель, так как объем работы небольшой", - заявил Гладков.

Губернатор отметил слаженные действия местных властей и оперативных служб, благодаря которым местные жители вовремя были отселены на безопасное расстояние.

Как сообщил накануне глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов, 89 человек были эвакуированы в село Лавы на территорию санатория "Красная поляна", часть жителей уехали в Валуйки к родственникам.

"В селе сейчас работают взрывотехники, в целях безопасности идет подомовой обход домовладений", - написал Дыбов на своей странице в соцсети ВКонтакте в пятницу вечером. Он пообещал, что в ближайшее время люди смогут вернуться домой.

Как сообщалось, в четверг вечером загорелся склад с боеприпасами в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Пострадавших и жертв нет.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.