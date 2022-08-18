В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Склад с боеприпасами горит в районе села Тимоново Валуйского городского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее сообщалось, что 27 апреля горел склад боеприпасов в селе Старая Нелидовка, которое находится в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области. Пострадавших среди мирного населения, а также повреждений жилых построек и домов не было.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.