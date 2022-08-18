Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Склад с боеприпасами горит в районе села Тимоново Валуйского городского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее сообщалось, что 27 апреля горел склад боеприпасов в селе Старая Нелидовка, которое находится в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области. Пострадавших среди мирного населения, а также повреждений жилых построек и домов не было.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Крыма сообщили, что в Керчи сработала система ПВО

Белгородский губернатор заявил об обнаружении в регионе украинских мин-"лепестков"

Возбуждено уголовное дело по факту природного пожара в Рязанской области

Что произошло за день: четверг, 18 августа

Центр "Мемориал" подал кассационную жалобу на решение о своей ликвидации

Программу "Сельская ипотека" в РФ решили сделать бессрочной

Программу "Сельская ипотека" в РФ решили сделать бессрочной

Парапланы, дельтапланы и планеры до 115 кг могут обязать ставить на учет в Росавиации

В Финляндии проверят данные о возможном нарушении самолетами РФ воздушной границы

Глава МЧС призвал губернаторов Центральной России и Поволжья запретить посещение лесов

Генпрокуратура поручила провести проверку в связи с пожарами в Рязанской области

Генпрокуратура поручила провести проверку в связи с пожарами в Рязанской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });