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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Белгородский губернатор сообщил о самовозгорании боеприпасов из-за эффекта линзы

Белгородский губернатор сообщил о самовозгорании боеприпасов из-за эффекта линзы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В районе села Тимоново Валуйского округа, где ранее в августе горел склад боеприпасов, произошло самовозгорание снарядов, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры", - объяснил он.

По его данным, никто не пострадал. Из соображений безопасности глава Валуйского округа эвакуировал жителей Тимонова в санаторий "Красная Поляна", часть сельчан разъехалась по родственникам в другие населенные пункты.

Склад с боеприпасами в районе Тимонова загорелся 18 августа. Тогда проводилась эвакуация из сел Тимоново и Солоти. 20 августа после обхода четырех сел Валуйского округа губернатор сообщил, что были выявлены разрушения в кровле, фасаде и остеклении у 49 домовладений и одной школы.

Хроника 24 февраля – 23 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Тимоново Валуйский округ
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