Рязанская область может получить еще три самолета для тушения пожаров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прибывший в Рязанскую область глава Минприроды Александр Козлов пообещал дополнительную помощь в усилении группировки по тушению пожаров, написал в своем телеграм-канале в субботу врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

"К тем четырем самолетам, которые уже поступили в регион (два Ил-76 и два Бе-200), можем получить еще три. Также планируем увеличить количество вертолетов - сейчас их семь. Они будут заняты на сбросе воды по кромке пожара. Мера действенная, помогает не только погасить огонь, но и сбить дым. Повысим возможности авиапатрулирования, облеты будут проводиться раз в два часа. Это необходимо для оценки обстановки - реальную картину можно получить только с воздуха", - отметил он.

По словам главы региона, общая площадь, пройденная пожаром в Рязанской области, увеличилась до 6,5 тыс. га, площадь активного горения с пятницы практически не изменилась.

Погодные условия по-прежнему неблагоприятны: сильный ветер, отсутствие дождя. Основной метод тушения - создание минерализированных полос для отсечения пожара и пролив водой, в том числе с помощью авиации.

Сейчас в тушении задействованы более 800 человек: мобильные отряды МЧС, Рослесхоза, других регионов. Используется 135 единиц наземной техники. Ночью в область прибыли десантники-парашютисты - еще 40 человек.

По словам Малкова, в целом ситуация контролируемая, непосредственной угрозы для населенных пунктов нет. Пожар в основном ограничен, опахан тяжелой техникой.

"Тем не менее, в любую секунду обстановка может измениться. Поэтому продолжаем работать и держать все на контроле", - добавил он.