Возбуждено уголовное дело по факту природного пожара в Рязанской области

Причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с огнем

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта, в рамках уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"18 августа отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Спасскому району ГУ МЧС России по Рязанской области по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 261 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье УК, которое предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с возможным лишением свободы до 3 лет.

По предварительным данным, причиной природного пожара в одном из районов Рязанской области послужило "неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности неустановленного лица", отметило ведомство.

По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия, информирует пресс-служба.