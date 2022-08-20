Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Фигурант дела Брюна Владимир Якушев заключил сделку со следствием

Обоих отправили под домашний арест

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следователь в суде заявил, что вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев заключил досудебное соглашение со следствием по делу об особо крупном мошенничестве, по которому проходит бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн.

"Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием. Считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить его под домашний арест до 3 октября", - сказал следователь в Кузьминском суде в субботу, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил Якушеву домашний арест. Ранее в субботу аналогичная мера пресечения была назначена и Брюну.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточнили в пресс-службе.

О задержании Брюна и Якушева стало известно накануне. Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, в уголовном деле идет речь о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов.

Брюн вину не признает, сообщили "Интерфаксу" в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой посетили задержанного в изоляторе временного содержания в пятницу.

Евгений Брюн Владимир Якушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Брюна обвинили в хищении 20 млн руб. при поставках по завышенным ценам

Агрегаты Вилюйских ГЭС в Якутии запущены в работу после сбоя в энергосистеме

Военные РФ сообщили о расследовании отравления главы херсонской администрации Сальдо

Часть школ в приграничной зоне в Курской области будет работать дистанционно

Часть школ в приграничной зоне в Курской области будет работать дистанционно

Суд отправил под домашний арест бывшего главного нарколога РФ Брюна

Первые российские паспорта выдали в Харьковской области

Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

В Белгородской области 49 домов повреждены из-за пожара на складе боеприпасов

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });