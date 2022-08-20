Фигурант дела Брюна Владимир Якушев заключил сделку со следствием

Обоих отправили под домашний арест

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следователь в суде заявил, что вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев заключил досудебное соглашение со следствием по делу об особо крупном мошенничестве, по которому проходит бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн.

"Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием. Считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить его под домашний арест до 3 октября", - сказал следователь в Кузьминском суде в субботу, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил Якушеву домашний арест. Ранее в субботу аналогичная мера пресечения была назначена и Брюну.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточнили в пресс-службе.

О задержании Брюна и Якушева стало известно накануне. Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, в уголовном деле идет речь о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов.

Брюн вину не признает, сообщили "Интерфаксу" в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой посетили задержанного в изоляторе временного содержания в пятницу.