Суд отправил под домашний арест бывшего главного нарколога РФ Брюна

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему главному внештатному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Срок домашнего ареста - до 3 октября.

"Я больше всех заинтересован, чтобы следствие нашло правду, я не планирую скрываться или что-то прятать, я больше всех заинтересован в том, чтобы разобраться в этом деле", - сказал Брюн в ходе заседания. Однако следователь настаивал на том, что Брюн является важным лицом в наркологии и может уничтожить улики вместе со своими сообщниками.

Позднее в субботу суд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия об избрании меры пресечения вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточнили в пресс-службе.

О задержании Брюна и Якушева стало известно накануне. Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, в уголовном деле идет речь о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов.

Брюн вину не признает, сообщили, в свою очередь, "Интерфаксу" в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой посетили задержанного в изоляторе временного содержания в пятницу.