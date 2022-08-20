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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Брюна обвинили в хищении 20 млн руб. при поставках по завышенным ценам

Брюна обвинили в хищении 20 млн руб. при поставках по завышенным ценам
Евгений Брюн
Фото: пресс-служба Кузьминского районного суда Москвы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В уголовном деле о мошенничестве в отношении бывшего главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна идет речь о хищении не менее 20 млн руб., заявили в прокуратуре Москвы.

"Ему (Брюну - ИФ) и его соучастнику предъявлено обвинение в хищении через подконтрольные фирмы, которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, денежных средств департамента здравоохранения города Москвы в сумме не менее 20 млн руб. путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам", - заявили агентству в ведомстве.

В надзорном ведомстве отметили, что "прокурор Юго-Восточного административного округа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с одним из обвиняемых (вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым - ИФ)".

"В ходе допроса он признал свою вину", - уточнили в прокуратуре.

Как сообщалось, Кузьминский суд Москвы в субботу по ходатайству следствия отправил Брюна и Якушева под домашний арест до 3 октября. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Брюн, как сообщалось, вину не признает.

Минздрав РФ Евгений Брюн
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