Площадь торфяного пожара во Владимирской области за сутки сократилась с 2 до 0,8 га

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Торфяной пожар, возникший в среду на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ООО "Фаско+" в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, за сутки сократился с 2 до 0,8 га, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в субботу.

Всего там зафиксировано 11 очагов тления торфа.

Также отмечается, что в связи с высокой пожароопасностью ситуацию в регионе контролируют с применением авиации. Сегодня было проведено 10 авиаразведок, в том числе две - с борта Ан-2, восемь - беспилотными летательными аппаратами.

Всего за текущие сутки зарегистрировано два очага лесных пожаров на общей площади 1 га.

Кроме того, организована работа 350 патрульных групп от МЧС России, органов местного самоуправления, управления лесного хозяйства, Минприроды, торфяных хозяйств, министерства обороны и других ведомств.

По данным пресс-службы, всего с начала года во Владимирской области зафиксировано 117 очагов природных пожаров на общей площади 86 га. За аналогичный период прошлого года - 98 очагов на площади 67 га.

Ранее сообщалось, что торфяной пожар в четверг увеличился с 3 до 4 га, в пятницу он сократился до 2 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Мэр столицы Сергей Собянин в среду также сообщил, что Москва направила технику и специалистов для тушения пожаров во Владимирской области.

Особый противопожарный режим был введен во Владимирской области с 13 августа. Власти Владимирской области с 18 августа ввели ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств в лесные массивы в связи с высокой пожарной опасностью.