Торфяной пожар потушили во Владимирской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ликвидирован торфяной пожар, возникший в среду во Владимирской области на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ООО "Фаско+", сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в воскресенье.

В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах из-за сухой и жаркой погоды. Возникающие очаги лесных пожаров оперативно отслеживаются и ликвидируются в день обнаружения силами лесных хозяйств региона.

Ранее сообщалось, что торфяной пожар вблизи населенного пункта Панфилово Гусь-Хрустального района в четверг увеличился с 3 до 4 га, в субботу он сократился до 0,8 га.

Мэр столицы Сергей Собянин в среду сообщил, что Москва направила технику и специалистов для тушения пожаров во Владимирской области.

Особый противопожарный режим был введен в регионе с 13 августа. Также власти Владимирской области с 18 августа ввели ограничение на пребывание граждан и въезд машин в лесные массивы в связи с высокой пожарной опасностью.