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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В СКР заявили о заказном характере убийства Дарьи Дугиной

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следствие полагает, что убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина, было заранее спланировано и носило заказной характер, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствием уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Дугиной со стороны водителя, сообщили в ведомстве.

Там отметили, что "для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования" уголовное дело об убийстве Дугиной по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина будет передано в Главное следственное управление.

"В настоящее время следователями с участием специалистов Главного управления криминалистики СК России продолжается проведение осмотра места происшествия, в том числе с участием специалиста-взрывотехника осмотрен сгоревший автомобиль, который в последующем эвакуирован на специализированную стоянку", - пояснили в СКР.

Также, уточнили в ведомстве, назначаются экспертизы: биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая.

"Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего", - заключили в СКР.

Автомобиль Дугиной был взорван накануне вечером в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. Возбуждено уголовное дело.

СКР Дарья Дугина
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