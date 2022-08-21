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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

На "Армии" подписаны контракты на поставку в войска более 3,7 тыс. новых образцов техники

"Рособоронэкспорт" в рамках форума заключил два контракта с иностранными заказчиками более чем на $390 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Почти четыре тысячи новых образцов техники поступит в Вооруженные силы РФ по контрактам, которые заключены на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате выполнения этих контрактов в Вооруженные силы РФ поступит более 3700 новых образцов техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше ста единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В период проведения форума Минобороны России заключены 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 млрд рублей", - заявили в Минобороны РФ.

16 августа официально сообщалось, что Минобороны РФ и концерн "Алмаз-Антей" подписали на форуме "Армия-2022" контракт на поставку в войска новой системы ПВО С-500.

Также 16 августа, в частности, на форуме был подписан контракт на поставку новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Поставки иностранным заказчикам

"Рособоронэкспорт" в рамках форума " Армия-2022" заключил два контракта на поставку иностранным заказчикам продукции на сумму более $390 млн.

В России"Рособоронэкспорт" по итогам форума "Армия" планирует заключить контракты еще на $14,5 млрд"Рособоронэкспорт" по итогам форума "Армия" планирует заключить контракты еще на $14,5 млрдЧитать подробнее

Единственный российский спецэкспортер вооружения и техники подписал на форуме "Армия-2022" несколько контрактов с иностранными заказчиками, сообщил ранее глава компании Александр Михеев.

"Мы провели более 70 переговоров, в ходе которых обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничества с представителями 30 стран-партнеров. Заключили несколько экспортных контрактов, а также создали задел для подписания контрактных документов на сумму более 14,5 млрд долларов", - сообщил Михеев, которого в пятницу цитировала пресс-служба "Рособоронэкспорта".

15 августа на форуме "Армия-2022" Михеев заявил на брифинге, что "Рособоронэкспорт" в 2022 году поставил за рубеж вооружение на сумму $5,4 млрд, еще столько же планирует поставить до конца года. "Одновременно "Рособоронэкспорт" подписывает контракты: портфель заказов сегодня $52,9 млрд", - сказал он в понедельник.

По данным Минобороны, форум "Армия" посетили свыше 1,9 млн человек. Он проходил с 15 по 21 августа на объектах парка "Патриот", полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также на 35 площадках в военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.

Минобороны РФ
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