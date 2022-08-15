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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Рособоронэкспорт поставил в 2022 году за рубеж военной техники на сумму $5,4 млрд

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году поставила за рубеж вооружение на сумму $5,4 млрд, еще столько же планирует поставить до конца года, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ответственно заявляю, что Рособоронэкспорт выполняет свои обязательства в рамках исполняемых контрактов в этом году. На сегодняшний день мы отгрузили технику нашим партнерам на сумму более $5,4 млрд. До конца года мы планируем примерно на такую же сумму отгрузить в соответствии с утвержденным планом", - сказал Михеев журналистам в понедельник.

"Одновременно "Рособоронэкспорт" подписывает контракты - портфель заказов сегодня $52,9 млрд. Несмотря на СВО, несмотря на введенные санкции, мы продолжаем работать, и спрос на нашу технику продолжает быть устойчивым",- заявил глава "Рособоронэкспорта".

Он отметил, что в данный момент система ВТС "находится в турбулентной зоне" и проходит проверку на прочность.

Рособоронэкспорт
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