Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия" создал задел для заключения соглашений на $14,5 млрд

"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия" создал задел для заключения соглашений на $14,5 млрд
Демонстрационный полет истребителя Су-35С на форуме "Армия-2022"
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт", единственный российский спецэкспортер вооружения и техники, подписал на форуме "Армия-2022" несколько контрактов с иностранными заказчиками, сообщил глава компании Александр Михеев.

"Мы провели более 70 переговоров, в ходе которых обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничества с представителями 30 стран-партнеров. Заключили несколько экспортных контрактов, а также создали задел для подписания контрактных документов на сумму более 14,5 млрд долларов", - сообщил Михеев, которого в пятницу цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".

ЭкономикаНа форуме "Армия-2022" подписаны госконтракты на сумму более 500 млрд руб.Читать подробнее

В сообщении "Рособоронэкспорта" говорится, что на форуме "Армия" компания подписала программы совместного продвижения на внешний рынок продукции и услуг с ведущими российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Компания сообщила, что провела на форуме презентации около 350 образцов российской продукции иностранным делегациям. "Особый интерес они проявили к истребителю пятого поколения Су-57Э, танку Т-14 "Армата", боевому вертолету Ка-52Э, ЗРК "Тор-Э2", ПТРК "Корнет-Э", боевой машине пехоты на колесной базе К-17 "Бумеранг", - сообщил "Рособоронэкспорт".

"На полигоне Алабино "Рособоронэкспорт" провел динамический показ российской бронетанковой техники и средств ПВО по разработанному компанией совместно с министерством обороны Российской Федерации сценарию. Свои ходовые и огневые возможности в девяти тактических эпизодах продемонстрировали 19 единиц техники, в том числе боевая машина десанта БМД-4М, БМП К-17 "Бумеранг", бронетранспортер БТР-82АТ", - говорится в сообщении компании.

15 августа на форуме "Армия-2022" Михеев заявил на брифинге, что "Рособоронэкспорт" в 2022 году поставил за рубеж вооружение на сумму $5,4 млрд, еще столько же планирует поставить до конца года. "Одновременно "Рособоронэкспорт" подписывает контракты - портфель заказов сегодня $52,9 млрд", - сказал он в понедельник.

Рособоронэкспорт Армия-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12

Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12

Вице-адмирал Соколов сообщил о своем назначении врио командующего Черноморским флотом

Торфяной пожар локализован во Владимирской области

Торфяной пожар локализован во Владимирской области

"Шереметьево" получило предупреждение ФАС

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 37 609 человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 37 609 человек

Жара в Петербурге обновила второй подряд суточный рекорд

Жара в Петербурге обновила второй подряд суточный рекорд

В России введена квота на экспорт макулатуры до 3 декабря

Осужденный за крупную взятку депутат Госдумы Белоусов объявлен в розыск

Осужденный за крупную взятку депутат Госдумы Белоусов объявлен в розыск

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле оценен в 90% от прошлогоднего

Режим ЧС введен в зоне природного пожара в Нижегородской области

Режим ЧС введен в зоне природного пожара в Нижегородской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });