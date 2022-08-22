Мобильное приложение Тинькофф банка работает со сбоями

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Клиенты Тинькофф банка испытывают сложности в использовании мобильного приложения и переводами, сообщили "Интерфаксу" клиенты Тинькофф банка.

По словам клиентов, не работают переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в этот банк из других кредитных организаций.

Согласно данным сайта DownDetector, клиенты Тинькофф банка стали испытывать сложности при использовании сервисов кредитной организации в 14:15 по московскому времени.

"По техническим причинам у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета. Работаем над максимально оперативным исправлением ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.