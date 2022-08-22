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В 7 регионах пройдет общероссийская тренировка онлайн-голосования перед осенними выборами

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед сентябрьскими выборами будет проведена с 31 августа по 1 сентября в семи регионах России, которые будут использовать федеральную платформу, сообщили в Центризбиркоме России.

"31 августа - 1 сентября пройдет общероссийская тренировка ДЭГ, в ней примут участие все семь регионов, голосующих на федеральной платформе. Приглашение поучаствовать в тренировке получат все избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ", - говорится в сообщении ЦИК РФ, опубликованном в официальном телеграм-канале комиссии.

Отмечается, что состоялось первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ, в ходе которого обсуждались особенности организации онлайн-голосования на федеральной платформе в 2022 году.

В пресс-службе сообщили, что электронное голосование пройдет в трех часовых поясах. Дистанционно можно будет проголосовать по 165 избирательным кампаниям в семи регионах (390 видов электронных бюллетеней). Для наблюдения за онлайн-голосованием для общего доступа будет открыт специальный портал наблюдения - stat.vybory.gov.ru.

Также сообщается, что партии, зарегистрированные кандидаты и общественные палаты регионов, в которых проводится дистанционное голосование, не позднее чем за три дня до первого дня голосования могут дополнительно предложить по три наблюдателя за онлайн-голосованием.

"Наблюдателям за ДЭГ в авторизованной зоне портала наблюдения будет предоставлен доступ непосредственно к блокчейну - базе данных голосов участников ДЭГ, программным инструментам, которые позволят проверить полноту и целостность данных в базе, проконтролировать правильность подсчета голосов, а также к исходным текстам и документации этих программ", - сообщили в комиссии.

Единый день голосования

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.

При этом выборы губернаторов и депутатов заксобраний в 12 регионах РФ пройдут в течение трех дней (с 9 по 11 сентября); двухдневное голосование (с 10 по 11 сентября) пройдет в трёх субъектах и ещё в трёх - однодневное (11 сентября). Выборы в столицах регионов в течение трех дней будут проходить в шести субъектах, в течение двух - только в Кировской области и в течение одного дня - в пяти регионах России.

В дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах будут участвовать семь регионов РФ; для этого они смогут использовать федеральную платформу. Также онлайн-голосование будет проведено на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве; оно пройдет на московской платформе.

ЦИК РФ
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