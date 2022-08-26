В Москве завершилось тестирование систем онлайн- и офлайн-голосования
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Тест всех систем московского электронного и традиционного голосования завершился, сообщается в телеграм-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
"В течение ещё 15 минут будут приниматься электронные бюллетени тех, кто успел получить их в 16:59", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что горожане как предпочитали воспользоваться онлайн-голосованием, так и приходили на избирательные участки.
В ходе тестирования жители столицы отвечали на вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?"
Расшифровка результатов голосования пройдет после 17 часов.
Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований.