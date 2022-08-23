Володин высказался за публичный трибунал над украинскими военными

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что суд над украинскими военными должен быть публичным.

"Скоро состоится трибунал над нацистами. Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса. Важно, чтобы судебное заседание было публичным", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что "все его ждут, кроме президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым" и "называет "последней чертой" в вопросе переговоров с Россией".

Ранее, в понедельник, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил уверенность, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о "Мариупольском трибунале" не сорвут его проведение. "На самом деле необходимо с определенным скепсисом подходить к заявлениям Зеленского. (...) Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из "Азова" (полк "Азов" признан Верховным судом России террористической организацией и запрещен в РФ - ИФ) должны понести соответствующее наказание. Таких преступлений достаточно много", - подчеркнул он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Пушилин заявил, что "подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению". "Следственные органы работают, и сейчас от них зависит именно дата уже непосредственно мариупольского первого трибунала. Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова", 23 человека уже арестованы и содержатся в других местах. Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут", - отметил он.