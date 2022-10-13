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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

СКР сообщил о проведении следственных действий с более чем 400 бойцами "Азова"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские следователи проводят на территории РФ следственные действия с более чем 400 пленными бойцами полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена на территории России Верховным судом РФ), сообщает в четверг телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

С конца сентября на территорию России доставлены 402 военнослужащих полка "Азов", они размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при межведомственном взаимодействии с ФСБ и ФСИН России "организовано проведение с ними комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий".

СКР Украина
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