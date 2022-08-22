В ДНР сочли, что заявления Зеленского не сорвут проведение трибунала в Мариуполе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил уверенность, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о "Мариупольском трибунале" не сорвут его проведение.

"На самом деле необходимо с определенным скепсисом подходить к заявлениям Зеленского. (...) Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из "Азова" (полк "Азов" признан Верховным судом России террористической организацией и запрещен в РФ - ИФ) должны понести соответствующее наказание. Таких преступлений достаточно много", - подчеркнул он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

Пушилин заявил, что подготовка к трибуналу над украинскими военнослужащими подходит к завершению.

"Подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит именно дата уже непосредственно мариупольского первого трибунала. Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова", 23 человека уже арестованы и содержатся в других местах. Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут", - отметил он.