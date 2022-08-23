Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу дочери Дугина

СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу дочери Дугина
Прощание с Дарьей Дугиной в Москве
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил, что предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной - гражданка Украина Наталья Вовк - будет объявлена в розыск.

"Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления",- сообщили в СК РФ.

В СК сообщили, что в квартире, арендованной Вовк, проводится обыск. Установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем тоже проводится обыск.

"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Вывод о мощности приведенного в действие взрывного устройства будет сделан по результатам взрывотехнической судебной экспертизы", - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля "Традиция", свидетели произошедшего. "Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации", - отметили в СК.

Убийство

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

Позднее ФСБ РФ объявила, что убийство Дугиной раскрыто. В ФСБ заявили, что преступление спланировано украинскими спецслужбами.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", - сообщили в ФСБ.

Хроника 21 – 23 августа 2022 годаУбийство Дарьи Дугиной
Дарья Дугина СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В небе над Севастополем сбили беспилотник

Роспотребнадзор счел, что усиливать меры по COVID в школах к 1 сентября не нужно

Роспотребнадзор счел, что усиливать меры по COVID в школах к 1 сентября не нужно

РФ в этом году может остаться без сайры

РФ в этом году может остаться без сайры
Убийство Дарьи Дугиной

Лавров назвал убийство журналистки Дугиной варварским преступлением

Лавров назвал убийство журналистки Дугиной варварским преступлением
Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Минпромторг предложил признать высокотехнологичными желруду и стальной прокат

Минпромторг предложил признать высокотехнологичными желруду и стальной прокат

Населенные пункты в зоне рязанских пожаров удалось отстоять от огня

Пандемия коронавируса

"Магнит" ввел обязательный масочный режим для работников магазинов

Генпрокуратура потребовала запретить в РФ три украинских националистических организации

Генпрокуратура потребовала запретить в РФ три украинских националистических организации
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 31 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });