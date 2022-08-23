СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу дочери Дугина

Прощание с Дарьей Дугиной в Москве Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил, что предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной - гражданка Украина Наталья Вовк - будет объявлена в розыск.

"Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления",- сообщили в СК РФ.

В СК сообщили, что в квартире, арендованной Вовк, проводится обыск. Установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем тоже проводится обыск.

"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Вывод о мощности приведенного в действие взрывного устройства будет сделан по результатам взрывотехнической судебной экспертизы", - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля "Традиция", свидетели произошедшего. "Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации", - отметили в СК.

Убийство

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

Позднее ФСБ РФ объявила, что убийство Дугиной раскрыто. В ФСБ заявили, что преступление спланировано украинскими спецслужбами.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", - сообщили в ФСБ.