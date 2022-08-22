ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве дочери Дугина

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ФСБ объявила о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина, обвинив в преступлении спецслужбы Украины.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения", - заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами".

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р.", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что после совершения преступления "Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

По версии ФСБ, "в целях организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая".

Для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали автомашину Mini Cooper, причем при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя", - рассказали в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что материалы расследования переданы в Следственный комитет РФ.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером в субботу в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.