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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Патрушев заявил, что не верит заявлению Киева о непричастности к убийству Дарьи Дугиной

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что не верит заявлению Киева о непричастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной.

"Словам Зеленского давно нет веры", - заявил Патрушев в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Автомобиль Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина, был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. ФСБ РФ объявила, что преступление спланировано украинскими спецслужбами.

"Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления", - сказал Патрушев.

"Что касается высказывания министра обороны Чехии (Яны - ИФ) Черноховой, то, публично одобрив покушение на Дарью Дугину, она грубо нарушила законодательство самой Чешской Республики. В данной ситуации чешским властям было бы не лишним оперативно разобраться в действиях министра и дать им правовую оценку", - заявил секретарь Совбеза РФ.

"Россия исходит из того, что ни одна цивилизованная страна, какого бы политического курса она ни придерживалась, не имеет права игнорировать публичное поощрение терроризма, тем более исходящее от высокопоставленных государственных деятелей", - сказал Патрушев.

"Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада", - заявил секретарь Совбеза РФ.

В понедельник ФСБ объявила о раскрытии убийства Дугиной. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года, сообщили в ФСБ.

Хроника 21 – 24 августа 2022 годаУбийство Дарьи Дугиной
Николай Патрушев Совбез РФ Дарья Дугина Украина
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