Ройзман счел, что его этапируют в Москву в рамках дела о дискредитации армии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подтвердил информацию о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

Ройзман добавил, что его, скорее всего, этапируют в Москву. "Судя по всему, этапируют", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

"Ничего не скажу. (...) Ничего нового, (уголовное дело возбуждено по статье - ИФ) 280.3 часть 1. Фактически за одну фразу. (...) Я везде ее говорил", - сказал Ройзман журналистам, когда экс-мэра выводили из его квартиры, в которой в среду проводятся следственные мероприятия.

По его словам, фраза была об Украине.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с места события, возле подъезда дома, где проходили обыски в квартире Ройзмана, стоит несколько машин правоохранительных органов. Самого Ройзмана из квартиры вывели и завели в дверь помещения этажом ниже.

Уголовное дело и задержание

Ранее местные СМИ сообщили, что против политика возбуждено дело по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). До этого стало известно, что Ройзман задержан, а в связанном с ним музее Невьянской иконы идут обыски.

При этом адвокат не мог попасть к своему подзащитному, который находился в своей квартире. Спустя несколько часов защитника туда пустили.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил, что защита опротестует действия правоохранительных органов, не допустивших его в квартиру, в которой начались следственные мероприятия.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в разговоре с "Интерфаксом" пообещал проверить информацию о задержании политика.

Четыре штрафа

Весной Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тыс. рублей по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись в популярном сервисе. Облсуд счел все эти штрафы законными.

Кроме того, этот же суд 25 мая назначил Ройзману штраф в 85 тыс. рублей по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в РФ).

Поводом стал заданный им в соцсети вопрос под новостью с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова. Облсуд также оставил решение первой инстанции без изменения.

Экс-мэр свою вину ни по одному из дел не признал.