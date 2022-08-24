Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман во время ареста Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по подозрению в дискредитации Вооруженных Сил РФ и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказали журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.

В полиции отметили, что подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий.

Задержание и уголовное дело

Ранее местные СМИ сообщили о задержании политика Ройзмана по делу о дискредитации ВС РФ. В связанном с ним музее Невьянской иконы прошли обыски.

Как сообщили в ГУ МВД, "мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан". Ранее он уже привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ, отметили в пресс-центре.

Как ранее сообщил журналистам адвокат Владислав Идамжапов, Ройзмана повезли в главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области для проведения дальнейших следственных действий, допросов.

"Были обыски в музее Невьянской иконы, были обыски в квартире Евгения Вадимовича (Ройзмана - ИФ), были обыски в гараже. Ничего не было обнаружено, никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества, следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона ", - сказал Идамжапов журналистам.

Адвокат добавил, что в отношении политика может быть избрана мера пресечения.

Как сообщил "Интерфаксу" в среду другой адвокат Алексей Екимов, во время обысков в офисе фонда Ройзмана в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов изъяли два ноутбука. Он также уточнил, что уголовное дело возбуждено следственным управлением УВД по ЦАО МВД России Москвы.

Штрафы

Весной Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тыс. рублей по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов. Защита обжаловала данное решение, но облсуд счел все штрафы законными.

Кроме того, этот же суд 25 мая назначил Ройзману штраф в 85 тыс. рублей по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в РФ).

Поводом стал заданный им вопрос в одной из соцсетей под новостью с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова. Облсуд также оставил решение первой инстанции без изменения.

Экс-мэр свою вину ни по одному делу не признал.