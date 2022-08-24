Задержан экс-мэр Екатеринбурга Ройзман

Евгений Ройзман Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан, ведутся обыски, сообщила "Интерфаксу" его помощница Лейла Гусейнова.

"Он (Ройзман - ИФ) действительно задержан. Идут обыски, как я поняла, в музее "Невьянская икона". Позвонили нам, чтобы мы открыли офис Фонда (Ройзмана), что обыски хотят провести в Фонде ", - сказала собеседница агентства.

За что задержан Ройзман, Гусейнова пока не знает.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в разговоре с "Интерфаксом" пообещал проверить информацию о задержании политика.

Как сообщалось, весной Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тыс. рублей по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

Защита обжаловала данное решение, но облсуд счел все штрафы законными.

Кроме того, этот же суд 25 мая назначил Ройзману штраф в 85 тыс. рублей по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в РФ). Поводом стал заданный им вопрос в одной из соцсетей под новостью с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова. Облсуд также оставил решение первой инстанции без изменения.

Ройзман свою вину ни по одному делу не признал.