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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Эксперт Минздрава рассказал об отдаленных последствиях COVID-19

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Боли в мышцах, костях и суставах возникают примерно у 30%-40% пациентов, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией, сообщил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин.

"Мы наблюдаем очень много отдаленных последствий COVID-19. Это, прежде всего, боли в суставах, далее - осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Боли в мышцах, костях, суставах в постковидный период возникают примерно у 30-40% переболевших COVID-19 и могут иметь как постоянный, так и волнообразный характер", - сказал Никитин, его слова привели в пресс-службе Минздрава России в среду.

По его словам, коронавирус также может способствовать обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата - артрита, артроза, остеоартрита.

"Я бы посоветовал ежегодно проходить санаторно-курортное лечение, которое помогает восстановиться после перенесенной инфекции и вернуть работоспособность, способствует стабилизации нервной системы и профилактике заболеваний", - отметил специалист Минздрава.

Также он посоветовал проходить вакцинацию от коронавируса. "Практика показывает, что у привитых от COVID-19 ниже количество серьезных осложнений, а процесс реабилитации идет быстрее", - сказал он.

Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ
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