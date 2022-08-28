В России за сутки коронавирусом заболели 46,9 тыс. человек

В московском метро Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 46 857 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, по состоянию на 28 августа, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 2 340 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 46,3%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в шести субъектах России, снижение количества госпитализаций произошло в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ был зарегистрировано 47 093 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 236. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 12 марта было зарегистрировано более 48 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 630 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 83 человека, накануне сообщалось о 90 умерших.

Выздоровели за сутки 28 223 человека, или на 13,5% меньше в сравнении с 27 августа, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 263 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 793 умерших и 18 420 706 выздоровевших.