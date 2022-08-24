Треть аварийного жилья в 9 регионах РФ планируют расселить по новой программе в 2022 г.

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Новая программа расселения аварийного жилья позволит расселить порядка трети таких домов в девяти регионах в 2022 году, сообщается на сайте правительства РФ в среду.

"Работы еще много, и очень важно, что сегодня девять регионов уже приступают к новой программе по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Принятые решения обеспечат переселение людей с площади около полумиллиона кв. м, а это почти треть аварийного жилого фонда этих регионов в 2022 году", - сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о создании новой программы по расселению аварийного жилья. В этом году кабмин выделит на нее 22,5 млрд рублей.

Отмечается, что первыми регионами, которые получат средства по новой программе, станут Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Чечня, Саратовская, Магаданская и Сахалинская области, а также Дагестан.

"Расселение аварийного жилья играет большую роль в достижении показателей нацпроекта. Мы не только обеспечиваем гражданам лучшие условия для жизни, но и даем регионам возможность комплексного развития территорий за счет увеличения их градостроительного потенциала. Важно, что проект активно поддерживается президентом и правительством, и благодаря хорошему финансированию и обеспечению законодательных условий для его успешной реализации все регионы работают эффективно", - пояснил Хуснуллин.

Он отметил, что по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" всего предстоит расселить более 510 тыс. человек из аварийного жилья площадью порядка 9 млн кв. м, признанного таковым до 1 января 2017 года. По его словам, с 2019 года Фондом ЖКХ в субъекты РФ уже перечислено почти 276 млрд рублей. Пока переселено более 384 тыс. человек с площади около 6,5 млн. кв. м.

Уточняется, что 65 регионов приняли решение о завершении программных мероприятий в полном объеме и с опережением установленных сроков,

"Приоритетным способом расселения аварийного жилищного фонда остается строительство многоквартирных домов, и здесь крайне важно держать на контроле качество возводимого жилья - оно должно отвечать всем нормам комфортности и безопасности, иметь высокий класс энергоэффективности. Кроме того, новостройки необходимо обеспечить социальными объектами, а также современной коммунальной инфраструктурой", - подчеркнул гендиректор Фонда развития территорий Константин Цицин.