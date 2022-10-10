Правительство РФ направит еще 24 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно направит на расселение аварийного жилья 24 млрд рублей для компенсации расходов на фоне удорожания стройматериалов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник.

"Стоимость стройматериалов и оборудования за последнее время выросла. Чтобы компенсировать регионам рост расходов, правительство дополнительно выделит на такие цели 24 млрд рублей. До конца года средства получат 43 субъекта, у которых наиболее высокая потребность в федеральном финансировании", - сообщил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что в РФ принято решение о запуске еще одной программы для сокращения объемов аварийного жилья, признанного таковым за последние пять лет.

С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Сообщалось, что в ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв. м, в которых проживает около 530 тыс. россиян.

Затем президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Для старта новой программы в проект федерального бюджета правительством заложены средства в объеме 45 млрд рублей на 2022-2024 годы. Программа позволит расселить около миллиона жителей из около 12 млн кв. м аварийного жилья.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что в среднем по стране аварийным признается до 2 млн кв. м жилья в год. По его информации, в настоящее время общая площадь многоквартирных домов в РФ составляет 2,4 млрд кв. м, 7,8% от этого объема имеет износ свыше 65%.