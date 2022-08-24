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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Пожарные потушили открытый огонь на месте жесткой посадки Ми-2 в Ставропольском крае

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытый огонь на месте жесткой посадки вертолета в Предгорном округе Ставрополья, пилота на месте крушения не обнаружено, его ищут, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"На данный момент жертв и пострадавших не обнаружено. Сотрудники оперативно-следственной группы прибыли на место оперативно. Пожар уже локализован", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

По его словам, крушение произошло из-за неблагоприятных погодных условий, в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолёта.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации, пилота на месте происшествия не было, его сейчас ищут, также определяется владелец вертолета.

В свою очередь Южная транспортная прокуратура сообщает, что в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-2 организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в ГУ МЧС региона сообщили, что в среду произошло крушение вертолета в 1,5 км от хутора Шести Предгорного округа. Пострадавших и жертв нет. Жесткая экстренная посадка Ми-2, предположительно, произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

Ставропольский край Ми-2 Николай Бондаренко
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