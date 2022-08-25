Площадь природного пожара в Ставрополье увеличилась до 80 га, горят два жилых дома

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Площадь природного пожара рядом с поселком Озерным в Ставропольском крае выросла до 80 гектаров, огонь перекинулся на два жилых дома, сообщила пресс-служба МЧС России в четверг.

"Из-за сильного ветра огонь перекинулся на два жилых дома", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 72 человека и 21 единица техники.

Ранее в четверг сообщалось, что сухая растительность загорелась рядом с поселком Озерным в Ставропольском крае на площади около 30 га.