Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Небольшой вертолет потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет Ми-2 потерпел крушение на территории фермы в Предгорном округе", - сказал собеседник агентства.

После крушения вертолет загорелся. Проводится тушение. Полет, по предварительным данным, мог быть не зарегистрирован.

В администрации Предгорного округа "Интерфаксу" сообщили, что жесткая экстренная посадка Ми-2, предположительно, произошла из-за плохих погодных условий.

"Пострадавших, жертв нет", - добавил источник в администрации.

Он также отметил, что пока неизвестно, сколько человек было на борту.

В пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что крушение вертолета произошло в 1,5 км от хутора Шести Предгорного округа. Спасатели также уточнили, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.