Защита Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Подана жалоба на решение Советского районного суда Уфы о назначении штрафа лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат музыканта Александр Передчук.

"Только что (обжаловали - ИФ)", - сказал Передчук.

В жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Интерфакса", защита просит Верховный суд Башкирии отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по административному делу.

"Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав Ю.Ю Шевчука, в связи с чем подлежит отмене Верховным сдом Республики Башкортостан с прекращением производства по делу об административном правонарушении", - указывает адвокат.

Как сообщалось, 16 августа Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Протокол на музыканта был составлен 18 мая после концерта ДДТ в Уфе. Как сообщали в полиции, административное дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

По письменному ходатайству Шевчука материалы направили на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. 30 мая Дзержинский районный суд северной столицы вернул протокол полиции в связи с тем, что в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

6 июля, после того, как петербургский суд вернул дело полиции, в отношении Шевчука составили новый протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Шевчук при составлении данного протокола не присутствовал.

15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд, а затем оттуда были отправлены по подведомственности в Советский районный суд Уфы. На первом заседании 5 августа защита просила уфимский суд передать дело на рассмотрение по месту жительства музыканта в суд Санкт-Петербурга, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.