Лидер ДДТ Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы во вторник признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановил признать виновным в совершении административного правонарушения (...) и назначить административное наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей", - зачитала решение судья.

Адвокат музыканта Александр Передчук заявил журналистам, что решение будет обжаловано.

Шевчук не присутствовал на судебном заседании. В своем заявлении он указал, что находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Советский районный суд Уфы начал рассматривать административное дело по ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении лидера ДДТ Шевчука 5 августа.

Протокол на музыканта был составлен 18 мая после концерта ДДТ в Уфе. Как сообщали в полиции, административное дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

По письменному ходатайству Шевчука материалы направили на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. 30 мая Дзержинский районный суд северной столицы вернул протокол полиции в связи с тем, что в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

6 июля, после того, как петербургский суд вернул дело полиции, в отношении Шевчука составили новый протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Шевчук при составлении данного протокола не присутствовал.

15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд, а затем оттуда были отправлены по подведомственности в Советский районный суд Уфы

На первом заседании 5 августа защита просила уфимский суд передать дело на рассмотрение по месту жительства музыканта в суд Санкт-Петербурга, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.