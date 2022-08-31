Жалоба защиты Шевчука на штраф за дискредитацию ВС РФ поступила в суд Уфы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы (Башкирия) получил жалобу на решение о назначении штрафа лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

"Да, поступила", - сказал в среду представитель суда, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Оспаривание судебных решений в апелляционном порядке производится через суд первой инстанции. Жалоба будет рассмотрена в Верховном суде Башкирии, дата заседания еще не назначена.

16 августа Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в административном правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Защита обжаловала данное решение. В жалобе адвокат просит Верховный суд Башкирии отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по административному делу.

"Дело Шевчука"

Протокол на музыканта был составлен 18 мая после концерта ДДТ в Уфе. Как сообщали в полиции, административное дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

По письменному ходатайству Шевчука материалы направили на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. 30 мая Дзержинский районный суд северной столицы вернул протокол полиции в связи с тем, что в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

6 июля, после того, как петербургский суд вернул дело полиции, в отношении Шевчука составили новый протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Шевчук при составлении данного протокола не присутствовал.

15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд, а затем оттуда были отправлены по подведомственности в Советский районный суд Уфы. На первом заседании 5 августа защита просила уфимский суд передать дело на рассмотрение по месту жительства музыканта в суд Санкт-Петербурга, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.