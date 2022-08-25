Природный пожар в Ставропольском крае локализован на площади 300 га

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар, который возник рядом с поселком Озерным в Ставропольском крае, локализован, сообщила пресс-служба МЧС России в четверг.

"Локализовали горение сухой растительности на площади 300 га. От огня пострадали два жилых дома и 10 хозяйственных построек", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 84 человека и 42 единицы техники.

Ранее в четверг сообщалось, что сухая растительность загорелась рядом с поселком Озерным. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что двум жителям потребовалась медицинская помощь.