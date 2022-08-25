Природный пожар в Ставропольском крае ликвидирован

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар, который возник рядом с поселком Озерным в Ставропольском крае, потушен, сообщила пресс-служба МЧС России в четверг.

"В 21:47 полная ликвидация на площади 300 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 140 человек и 35 единиц техники.

Ранее в четверг сообщалось, что сухая растительность загорелась рядом с поселком Озерным в Ставропольском крае. Глава региона Владимир Владимиров сообщил, что двум жителям потребовалась медицинская помощь.

В МЧС сообщали, что от огня пострадали два жилых дома и десять хозяйственных построек.