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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Крупный природный пожар на окраине Ростова-на-Дону полностью потушен

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на окраине Ростова-на-Дону, где в четверг днем загорелся камыш, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области в пятницу.

"Полная ликвидация пожара в 14:10 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Днем в четверг на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону загорелся камыш, позже стало известно о распространении огня на площади 6 тыс. кв. м, был объявлен третий ранг пожара. К вечеру огонь распространился на площади в 3,5 гектара. Локализовать пожар удалось на площади 60 га. Для тушения привлекли вертолет и два пожарных поезда.

Накануне на территории Ростовской области зафиксировали более 70 пожаров. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что причиной части пожаров могут быть поджоги.

Ростов-на-Дону
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