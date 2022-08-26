Крупный природный пожар на окраине Ростова-на-Дону полностью потушен

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на окраине Ростова-на-Дону, где в четверг днем загорелся камыш, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области в пятницу.

"Полная ликвидация пожара в 14:10 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Днем в четверг на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону загорелся камыш, позже стало известно о распространении огня на площади 6 тыс. кв. м, был объявлен третий ранг пожара. К вечеру огонь распространился на площади в 3,5 гектара. Локализовать пожар удалось на площади 60 га. Для тушения привлекли вертолет и два пожарных поезда.

Накануне на территории Ростовской области зафиксировали более 70 пожаров. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что причиной части пожаров могут быть поджоги.