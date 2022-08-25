Глава Ростовской области допустил, что лесные пожары в регионе возникли из-за поджогов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключает человеческий фактор в качестве возможной причины пожаров на территории региона.

"Мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Мы не исключаем поджоги. Мы видим обращение людей, что где-то перехлест проводов, когда сильный ветер", - сказал Голубев.

Он отметил, что следующий месяц прогнозируется сухим и жарким, поэтому необходимо сохранять внимательность, а должностным лицам - принимать меры по профилактике природных пожаров.

Глава региона сообщил, что с 18 августа начались выплаты пострадавшим от природных пожаров на территории Ростовской области.

"Нам нужно поддержать людей. Найти возможность предоставить им жилье, либо временное жилье, либо иные возможности", - добавил Голубев.

Ранее сообщалось, что в четверг на территории Ростовской области зафиксировали более 70 пожаров. Один из них - крупный пожар на левом берегу Дона на окраине Ростова-на-Дону, где загорелся камыш. Огонь распространился на 3,5 гектар, объявлен ранг пожара №3.

Для тушения привлекли два вертолета и два пожарных поезда, 87 человек, 30 единиц техники. Авиация осуществила более 20 сбросов воды общей массой более 70 тонн. На месте пожара организован оперативный штаб по тушению.