Глава Севастополя сообщил о возможном сбитом беспилотнике над морем

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье в районе Севастополя, по предварительным данным - по беспилотнику, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем", - написал он в своем телеграм-канале.

О работе ПВО в Крыму и Севастополе также сообщалось с 19 по 23 августа. Местные власти говорили об атаке небольших беспилотников и поражении всех целей. Один из беспилотников сбили над штабом Черноморского флота, он упал на его крышу и загорелся.

В Крыму с апреля действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, в Севастополе - с конца июля.