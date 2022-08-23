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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Глава Севастополя снова сообщил о сбитых беспилотниках

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе системы ПВО вечером во вторник снова сбивали беспилотники, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет", - написал он.

О еще одном сбитом над морем беспилотнике Развожаев сообщал во вторник днем.

Последние несколько дней на Крымском полуострове регулярно сообщают о работе ПВО. Местные власти говорили об атаке небольших беспилотников и поражении всех атакующих целей. Один из БПЛА в минувшие выходные был сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе, он упал на крышу здания и загорелся.

Хроника 24 февраля – 23 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Севастополь Михаил Развожаев Крым
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