Глава Севастополя снова сообщил о сбитых беспилотниках

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе системы ПВО вечером во вторник снова сбивали беспилотники, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет", - написал он.

О еще одном сбитом над морем беспилотнике Развожаев сообщал во вторник днем.

Последние несколько дней на Крымском полуострове регулярно сообщают о работе ПВО. Местные власти говорили об атаке небольших беспилотников и поражении всех атакующих целей. Один из БПЛА в минувшие выходные был сбит над штабом Черноморского флота России в Севастополе, он упал на крышу здания и загорелся.