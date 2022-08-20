Беспилотник, упавший на крышу штаба флота в Севастополе, перед этим был сбит

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник, который упал на крышу здания штаба Черноморского флота в Севастополе, перед этим был сбит постом воздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Отработал ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее он сообщил, что беспилотник "прилетел" в крышу здания штаба Черноморского флота около 8:00 по московскому времени. Жертв и серьезных разрушений нет. Подъезды к зданию перекрыты.