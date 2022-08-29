В России за сутки COVID-19 заболели 39 658 человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 658 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 46 857 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 7 199. При этом, показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 14 марта было выявлено более 41 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

В больницы попали 1 988 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 15%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 30 субъектах РФ, снижение - в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 14 марта от коронавируса умерли 533 пациента, в то время как за минувшие сутки скончались 77 человек, накануне сообщалось о 83 умерших.

Выздоровели за сутки 24 890 человек.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тысяч населения за прошедшую неделю увеличился на 21,2% по сравнению с предыдущей, показатель госпитализации за аналогичный период вырос на 21,1%,

Рост заболеваемости отмечается в РФ девятую неделю подряд.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 302 тыс. 875 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 870 умерших и 18 млн 445 тыс. 596 выздоровевших.

Рост заболеваемости

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В самом ведомстве уточняли, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.